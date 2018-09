Grave incidente stradale questa mattina, venerdì 28 settembre, sulla provinciale 34 a Ossona, ferito un motociclista.

Grave incidente a Ossona

Attorno alle 8, lungo la strada provinciale 34, violento scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro 36enne.

I soccorsi

Inviati sul posto in codice rosso l’elisoccorso, l’automedica e un’ambulanza da Arluno. Dopo i primi soccorsi sul posto, il motociclista è stato portato con l’elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi di rito.

