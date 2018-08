E’ successo introno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 8 agosto.

Grave incidente stradale sulla Sp 109

Grave incidente sulla Sp 109, all’altezza di Parabiago. Coinvolte quattro persone dopo uno scontro tra due auto. Una Lancia Ypsilon, guidata da una donna di 50anni, proveniva da Busto Garolfo e stava svoltando a sinistra in via Piemonte in direzione di Parabiago, quando, ancora per motivi da accertare, è stata tamponata da una Opel Astra con a bordo tre persone. L’impatto è stato violento tanto da far carambolare la Ypsilon che si è trovata girata di 180 gradi con il muso dell’utilitaria rivolto verso Busto Garolfo. Sul posto i Carabinieri di Legnano, i Vigili del fuoco e due ambulanze, una di Lombardia Soccorso di Gorla Maggiore e una della Croce Rossa di Legnano. Al momento non sono ancora state portate a termine le operazioni di soccorso.

Seguiranno aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE