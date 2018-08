Grave incidente sulla Sp 109 in territorio di Parabiago: gli aggiornamenti.

Grave incidente a Parabiago: quattro persone in ospedale

Una Lancia Ypsilon, guidata da una donna di 50anni, proveniva da Busto Garolfo e stava svoltando a sinistra in via Piemonte in direzione di Parabiago, quando, ancora per motivi da accertare, è stata tamponata da una Opel Corsa con a bordo tre persone.

La donna di 50 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Castellanza, dov’è arrivata intorno alle 13.30. I due uomini seduti davanti nella Lancia Ypsilon sono stati trasportati, anch’essi in codice giallo, al nosocomio di Legnano. Mentre il passeggero sta bene, per lui solo i normali controlli.