Nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 gennaio, i soccorritori sono intervenuti tre volte, uno dei quali per un grave incidente sull’A9.

Grave incidente sull’A9

Qualche minuto dopo le 2 lungo l’A9, nel tratto tra il bivio A8-A9 in prossimità di Origgio, si è verificato un grave incidete. Due auto sin sono scontrate e sono rimaste coinvolte tre persone: due ragazzi di 23 e 25 anni e un uomo di 43 anni. I ferito sono stati soccorsi in codice rosso e giallo dalle ambulanze di Arese, Cesate e Novate e poi trasportati negli ospedali San Gerardo, Garbagnate e Legnano.

Auto finisce fuori strada

20 minuti dopo mezzanotte un auto guidata da una giovane di 26 anni è finita fuori strada mentre percorreva via Pace a Bollate. La ragazza è stata trasportata al nosocomio di Padernu Dugnano dall’autolettiga di Garbagnate.

Abuso di alcol

In piazza quattro novembre a Legnano una 19enne è stata soccorso dalla Croce Rossa cittadina per avere abusato di alcol. La giocane è stata trasportata per accertamenti all’ospedale di Castellanza.