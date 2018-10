Infortunio sul lavoro a Pero lunedì 1 ottobre.

Infortunio sul lavoro a Pero

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato pochi minuti fa a Pero in via Galileo Galilei al.civico 7/a. Sul posto elisoccorso e operatori del 118 che stanno stabilizzando l’operaio rimasto ferito. Trauma cranico per l’uomo, un 38enne, che è caduto da un’altezza di 2 metri mentre era su una scala.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE

LEGGI ANCHE: Cremnago Anziana cade in casa e non risponde: salvata dai Vigili del fuoco