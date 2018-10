Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 ottobre, i soccorritori sono intervenuti sette volte.

Grave malore per una 20enne

Qualche minuto dopo le 20, a Il Centro di Arese in viale Luraghi, una giovane di 20 anni è stata soccorsa dall’ambulanza di Arese dopo un grave malore. La giovane, dopo le prime assistenze in loco, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Rho. Un altro malore si è verificato nello stesso luogo alle 21.40. Questa volta è stata protagonista una giovanissima. La 16enne è stata soccorsa dall’ambulanza di Rho e per fortuna non è stato necessario il trasporto in alcun nosocomio. Notte movimentata anche a Saronno dove alle 22.30, in via 1 maggio, una 24enne è stata soccorsa dall’ambulanza di Arese per un malore e trasportata all’ospedale di Saronno. L’ultimo malore soccorso nella notte è stato quello di un 70enne, sempre a Saronno. L’uomo si trovava in piazza Cadorna. Sul posto la Croce Rossa di Saronno che poi lo ha trasportato al nosocomio cittadino.

Caduta al suolo

Alle 20 a Pero un giovanissimo di 16 anni è caduto al suolo in via Gramsci. Sul posto l’ambulanza di Pero che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

Ribaltamento

In via Kennedy, a Garbagnate Milanese, due giovani di 18 e 20 anni si sono ribaltati. Il tutto è successo intorno al mezzanotte e mezza. A prestare soccorso la Croce Rossa di Garbagnate e la Viola di Cesate. Entrambe hanno trasportato i giovani all’ospedale di Garbagnate.

30enne ferito

All’1.45 un 30enne è stato soccorso dall’ambulanza di Rho Soccorso in via Gramsci a Pero dopo essersi ferito. L’uomo è stato trasportato al nosocomio Sacco per accertamenti.