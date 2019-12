Grave malore in Corso Europa a Rho: 77enne in codice rosso.

Grave malore a Rho: 77enne in codice rosso

Immediato l’intervento dell’ambulanza poco prima di mezzogiorno in Corso Europa a Rho dopo che un 77enne si è sentito male in strada. Da subito le condizioni dell’uomo sono parse gravi così da essere trasportato in codice rosso all’ospedale di Rho. L’uomo è stato ricoverato subito in terapia intensiva.