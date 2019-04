Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 aprile i soccorritori sono intervenuti diverse volte tra cui per un grave malore.

Grave malore ad Arese

Pochi minuti dopo l’1 i soccorritori sono intervenuti in via Luraghi ad Arese per soccorrere un 45enne. L’uomo, colpito da malore, è stato trasportato d’urgenza in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano.

Incidente a Senago

Incidente stradale tra più auto intorno alle 22 lungo via De Amicis a Senago. Coinvolte cinque persone: due ragazzi di 18 anni, un uomo di 32, una ragazza di 18 e una 17enne. Sul posto sono intervenute le ambulanza di Cesate, Cesano Maderno e Garbagnate. Due di queste hanno trasportato i feriti in codice giallo nei nosocomi Sacco e Niguarda.

Malore in codice giallo

Una ragazza di 36 anni ha accusato un malore in via Diaz a Castellanza intorno alle 23.15. La Croce Rossa di Legnano, dopo i primi soccorsi in loco, ha trasportato la ragazza in codice giallo all’ospedale di Legnano.

