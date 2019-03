Nella notte tra mercoledì 6e giovedì 7 marzo i soccorritori sono intervenuti cinque volte.

Grave malore in codice rosso

Qualche minuto dopo le 21.30 una persona di 57 anni ha accusato un malore mentre si trovava in via XX settembre a San Giorgio su Legnano. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso che, dopo primi accertamenti, ha trasportato il paziente in codice rosso all’ospedale di Legnano.

Due codici gialli

Alle 21, in via Mascagni a Rho, una giovane 23enne è caduta. A prestarle auto la Croce Rossa di Garbagnate che, dopo i primi accertamenti, l’ha trasportata in codice giallo al nosocomio di Rho. Codice giallo anche per un 51enne che si è sentito male in via Arluno a Pregnana alle 21.30. L’ambulanza di Arluno ha trasportato l’uomo all’ospedale di Magenta.

Infortunio di gioco

Qualche minuto dopo le 21 l’autolettiga di Novate ha soccorso un 30enne nell’impianto sportivo di via del Lazzaretto a Vanzago per un infortunio. Il giovane è stato poi trasportata all’ospedale di Rho per accertamenti.

23enne ustionato

Un 23enne si è ustionato intorno alle 2.15 in via Aquileia ad Arluno. Sul posto è intervenuta l’ambulanza cittadina che ha trasportato il giovane all’ospedale di Magenta per accertamenti.

