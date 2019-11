Grave malore per un 59enne in Corso Europa a Rho: arriva l’elisoccorso.

Grave malore in Corso Europa a Rho: arriva l’elisoccorso

Poco prima delle 10.30 di oggi, sabato 16 novembre, il persona tecnico sanitario di Rho Soccorso è stato chiamato per prestare aiuto ad 59enne dopo un grave malore. L’uomo, un operaio residente in provincia di Brescia, stava lavorando in Corso Europa quando ha avuto un arresto cardiaco. Vista la gravità della situazione è intervenuto anche l’elisoccorso che lo ha trasportato, in codice rosso, all’ospedale San Raffaele.