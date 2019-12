Grave malore in un impianto lavorativo a Saronno nel primo pomeriggio di oggi.

Un uomo di 62 anni ha accusato un malore nel primo pomeriggio di oggi nell’impianto lavorativo di via Gorizia a Saronno. Sul posto è giunta la Croce Rossa cittadina. Da subito le condizioni del 62enne sono sembrate gravi così i soccorritori lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale.