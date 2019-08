Grave malore in via Morandi a Saronno.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 31 luglio, poco prima delle 16, un uomo di 54 anni si è sentito male mentre si trovava nell’officina di via Morandi a Saronno. Immediato l’intervento della Croce Rossa di Saronno e dell’elisoccorso che, dopo le prime cure sul posto, capendo le condizioni critiche dell’uomo, lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso in ospedale dopo averlo intubato.