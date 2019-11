Nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 novembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte tra cui per un grave malore accusato da un 75enne.

Grave malore per un 75enne: in ospedale d’urgenza

Pochi minuti prima delle 5 un uomo di 75 anni è stato soccorso in via don Orione a Novate Milanese per un grave malore. La Sos di Novate è intervenuta sul posto e trasportato l’uomo all’ospedale Sacco di Milano in codice rosso.

Incidente stradale: coinvolti due 20enni

La Croce Rossa di Saronno ha soccorso intorno a mezzanotte due 20enni dopo che questi, a bordo di un’auto e una moto, si sono scontrati in via Parini a Saronno. L’ambulanza, dopo i primi accertamenti, ha accompagnato i giovani al nosocomio di Legnano in codice giallo.