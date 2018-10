Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 ottobre, i soccorritori sono intervenuti cinque volte.

Grave malore per un 55enne

Alle 20.30 a Magenta, in via Mentana, un 55enne è stato colpito da malore. Immediato l’intervento della Croce Bianca di Magenta e trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano.

Due incidenti

15 minuti dopo la mezzanotte, nella frazione lainatese Grancia, esattamente in via Puccini, due auto si sono scontrate. E’ rimasto coinvolto un 26enne soccorso dall’ambulanza di Arese e trasportato all’ospedale di Rho. Un sinistro simile è avvenuto qualche minuto prima delle 6 lungo la A8, nel tratto di Lainate. Sul posto è intervenuta sempre l’ambulanza di Arese per soccorrere un 43enne. L’uomo è stato poi trasportato per accertamenti al nosocomio di Saronno.

Abuso di alcol

Alle 23.30 una 19enne è stata soccorsa dalla Croce Rossa legnanese in via Pontida a Legnano per aver abusato di alcol. Per la giovane fortunatamente non è stato necessario il trasporto in alcun ospedale.

Incidente contro ostacolo

Alle 2.20 in via Roma a Solaro, un’auto guidata da una 26enne si è scontrata contro un ostacolo. A prestarle soccorso la Croce Bianca di Cesate che ha trasportato la giovane all’ospedale di Garbagante.

