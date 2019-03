Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 marzo i soccorritori sono intervenuti tre volte, una delle quale per un grave malore.

Grave malore soccorso in codice rosso

Pochi minuti dopo le 11 in via Mauceri a Venegono Superiore un uomo di 52 anni ha accusato un grave malore. La situazione è subito sembrata grave ai soccorritori infatti è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Tradate.

Ribaltamento

Circa venti minuti prima delle 5, due giovani di 37 e 38 anni si sono ribaltati lungo via Inveruno a Busto Garolfo. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Legnano che ha trasportato i feriti in codice giallo al nosocomio legnanese.

Malore a Legnano

Alle 20.45 in via Guerciotti a Legnano un 54enne si è sentito male. A prestargli soccorso la Croce Rossa che ha poi trasportato l’uomo all’ospedale di Legnano.

