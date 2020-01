Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Grave malore sul lavoro per una 49enne

Mancava poco alle 22 quando l’ambulanza della SOS di Novate è intervenuta nell’impianto lavorativo di via Fratelli Beltrami a Novate per un malore. Una donna di 49 anni si è sentita male. Immediato il trasporto all’ospedale Sacco di Milano in codice rosso. Le condizioni sono parse subito gravi.

Investito ciclista di 35 anni

In via Luraghi ad Arese un ciclista 35enne è stato investito introno alle 22.45. Sul posto l’ambulanza della Misericordia di Arese che ha trasportato l’uomo al nosocomio di Garbagnate Milanese.

Malore ad Arese

Malore per un 26enne in via Marconi ad Arese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Pero alle 23.40 e trasportato il giovane all’ospedale Sacco.