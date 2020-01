Grave scontro sul Sempione a San Vittore Olona: una delle due automobili si è ribaltata.

Grave scontro: arrivano i soccorsi

Erano circa le 19.20 di oggi, domenica 12 gennaio 2020, quando due automobili, due Fiat, si sono scontrate a San Vittore Olona. Una delle due macchine, a causa dell’incidente, si è ribaltata. Subito, sul posto, sono giunte un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica, in codice rosso. Allertati anche i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Legnano. L’uomo di 59 anni a bordo dell’auto ribaltata sta ricevendo i primi aiuti in questi minuti. Per fortuna non è grave ed è stato portato in ospedale in codice giallo.

