Si tratterebbe di un tamponamento tra mezzi pesanti già in coda per un altro scontro.

Gravissimo incidente, autostrada A4 chiusa in direzione Milano. A riportarlo sono i colleghi della NuovaPeriferia.it

Gravissimo incidente, autostrada A4

Un gravissimo incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi sulle corsie per Milano dell’A4, tra le uscite di Santhià e Carisio. Istituita l’uscita obbligatoria a Santhià.

L’allerta della Satap

Tratta chiusa (uscita obbligatoria)

AGGIORNAMENTO EVENTO: Complanare Santhià Tratto Chiuso tra NODO A26 SANTHIA’ e CARISIO in direzione MILANO causa Incidente.

Un tamponamento

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento tra due veicoli in coda per un precedente incidente. Vi sarebbe un ferito in condizioni molto gravi, sul posto anche l’elisoccorso del 118.

Il primo incidente

Intorno alle 15.30, tra i caselli di Santhia e Carisio (direzione Milano) è avvenuto un grave tamponamento tra due autoarticolati, un camion a rimorchio trasportante latte e un bilico. In seguito, il rimorchio si è ribaltato occupando tutta la carreggiata. Un’auto è finita nella scarpata che costeggia la strada. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vercelli (distaccamento di Livorno Ferraris e volontari di Santhia) che hanno messo in sicurezza i mezzi. Il ferito è stato trasferito in codice giallo al Pronto Soccorso di Vercelli. Sul posto, personale del 118, della Polizia Stradale e della Sicurezza della Satap.

Segnalati forti disagi per chi deve raggiungere il capoluogo lombardo.

