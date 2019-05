Gravissimo incidente poco dopo le 12 di venerdì 24 maggio 2019.

Gravissimo incidente in via Rho a Lainate

Intorno alle 12.15 in via Rho a Lainate si è verificato un gravissimo incidente. Coinvolte un’auto e una moto. Il sinistro è avvenuto poco prima del casello autostradale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Lainate, la Polizia locale, l’ambulanza di Rho e l’elisoccorso, quest’ultimo ha trasportato il motociclista in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

