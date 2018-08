Gravissimo incidente a Malnate.

Paura per un gravissimo incidente

Gravissimo incidente a Malnate: poco prima delle 21.30 due auto si sono scontrate in via Primo Maggio. Quattro le persone rimaste ferite: un ragazzo di 14 anni, uno di 19 e un altro di 22 oltre a una donna di 46 anni. Uno è stato portato in codice rosso all’ospedale di Varese. Sul posto tre ambulanze, due automediche, carabinieri e vigili del fuoco.

Malori nella notte

Due malori, nello stesso esercizio pubblico, a Tradate. E’ successo nella notte in via Barbara Melzi. Primo intervento della Croce Rossa e automedica poco prima delle 0.30: in ospedale è finito un 26enne. Poco prima della due altro intervento degli stessi soccorritori per un 22enne anche lui poi trasportato al nosocomio.

Malore anche a Saronno: è succeso intorno alle 21.45 in un esercizio pubblico di via Bergamo. Sul posto l’ambulanza dell’Azzurra Caronno, una donna di 44 anni è stato portata in ospedale in codice giallo.

Una 43enne si è sentita male invece a Bollate: erano circa le 23.30 quando l’ambulanza dell’Sos Novate è arrivata in un esercizio pubblico di Piazza Aldo Moro: la donna è stata portata all’ospedale Sacco di Milano in codice giallo.

Si è sentita male per strada invece la 44enne che si trovava in Viale 5 Giornate a Caronno Pertusella: erano le 3.13, l’Azzurra Caronno l’ha condotta in codice giallo all’ospedale di Garbagnate.

Malore sul posto di lavoro, invece, a Rho: è successo intorno alle 4.50 in via Magenta. RhoSoccorso si è preso cura di un 52enne, non necessario il trasporto in ospedale.

