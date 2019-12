Gravissimo incidente tra un’automobile e una moto lungo la Strada provinciale 31 che collega Cuggiono a Castano Primo: in arrivo due ambulanze e l’elisoccorso

Aggiornamento delle 9.54

Dopo i primi soccorsi sul posto, le condizioni del motociclista sono apparse meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento. L’uomo è stato accompagnato in ospedale in codice giallo da un’ambulanza della Croce bianca di Magenta

Aggiornamento delle 9.31

Al momento si segnala un solo ferito, un uomo di 56 anni che procedeva in sella alla sua moto. La missione è ancora in corso, sempre in codice rosso

Gravissimo incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 8.55 lungo la Sp31, nel territorio di Cuggiono. Secondo quanto ricostruito dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza l’incidente ha coinvolto un’automobile e una moto: un impatto violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono in arrivo due ambulanze e l’elisoccorso, oltre alla Polizia locale di Cuggiono. La missione è ancora in corso e già si segnalano ripercussioni sul traffico

Seguiranno aggiornamenti

