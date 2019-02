Non ce l’ha fatta l’operaio di 54 anni rimasto coinvolto intorno alle 14 in un gravissimo infortunio sul lavoro a Desio, in via Primavera. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, è morto qualche ora dopo.

Morto il 54enne rimasto schiacciato per un crollo in cantiere

L’uomo, Giacomo Gallo, residente in Valle Olona , nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 25 febbraio 2019, era rimasto gravemente ferito in seguito al crollo di una parete, mentre stava effettuando un’ispezione nel punto in cui è prevista la costruzione di un condotto fognario. All’improvviso si è verificato un cedimento e una cascata di terra gli è crollata addosso. I primi a intervenire sono stati i suoi colleghi. Allertati i soccorsi, sul posto si sono portati l’ambulanza dell’Avis Meda, l’automedica, i vigili del fuoco, Polizia locale e carabinieri. Il 54enne è stato poi trasportato d’urgenza in codice rosso e in arresto cardiaco all’ospedale di Monza, in seguito allo schiacciamento del torace, dopo purtroppo è deceduto.

