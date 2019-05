Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggi i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Gravissimo malore per un 70enne

Alle 23.30 in largo metropolitana a Rho, l’ambulanza di Pero ha soccorso un uomo di 70 anni colpito da malore. Vista la gravità della situazione è stato portato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Rho.

Caduta al suolo in codice giallo

Sempre a Rho, questa volta in via Magenta, l’ambulanza cittadina è intervenuta per prestare aiuto ad un 41enne dopo che è caduto. Il personale sanitario di Rho Soccorso ha deciso quindi di trasportare l’uomo in codice giallo al nosocomio rhodense.

Due incidenti stradali

Qualche minuto dopo mezzanotte in via Pascoli a Vedano Olona, si è verificato un incidente stradale tra automobili. Sono rimaste coinvolte tre persone: due giovani di 25 e 28 anni e un uomo di 51 anni. Sul posto è intervenuta la SOS di Malnate. Alle 3.30 è invece intervenuta la Croce Rossa di Legano in via Mazzini a San Vittore Olona per un altro sinistro. Una 25enne è andata a battere contro un ostacolo. La giovane è stata poi trasportata in ospedale a Legnano in codice giallo.

