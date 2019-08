Gravissimo infortunio sul lavoro a Gorla Minore nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 agosto.

Gravissimo infortunio nell’impianto lavorativo di via Colombo a Gorla Minore nel pomeriggio di oggi. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un uomo di 39 anni sia rimasto schiacciato tra due rulli in un macchinario. In arresto cardiocircolatorio, n gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale a Varese con l’elisoccorso. Sul posto anche la Croce Rossa di Busto e i Vigili del fuoco.