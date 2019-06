Notte abbastanza tranquilla per i soccorritori quella tra martedì 18 e mercoledì 19 giugno se non fosse per l’intervento a Garbagnate per un 43enne caduto al suolo gravissimo.

Gravissimo un 43enne

Qualche minuto dopo le 20 la Croce Rossa di Paderno Dugnano è dovuta intervenire con urgenza in via Milano a Gabagnate Milanese per prestare aiuto ad un uomo di 43 anni caduto al suolo. In condizioni gravi sin dal primo minuto, gli operatori di Areu hanno deciso di trasportare l’uomo in codice rosso all’ospedale Niguarda.

LEGGI ANCHE: Devastante incendio al confine tra Cinisello e Paderno FOTO E VIDEO

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE