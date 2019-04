(foto di repertorio)

Le fiamme martedì pomeriggio intorno alle 17 nei pressi della stazione Ceriano-Groane.

Groane: un altro incendio nel bosco

Ancora un incendio alle Groane. E’ accaduto martedì pomeriggio, intorno alle 17, nei pressi della stazione Ceriano-Groane, al momento sospesa. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato le fiamme: forse un fuoco acceso per scaldarsi o cucinare, che poi si è propagato alle zone circostanti.

Le fiamme, che si sono diffuse in pochi minuti visto il terreno molto arido dei giorni scorsi, sono state subito notate da un passante che ha dato l’allarme e ha chiamato in Vigili del Fuoco, provenienti dalla caserma di Saronno. Poco dopo hanno raggiunto la zona anche gli agenti della Polizia locale di Ceriano Laghetto e i Carabinieri della compagnia di Desio. Purtroppo sono circa mille i metri quadrati di bosco andati in fumo.