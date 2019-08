Una grossa frana si è abbattuta nella serata di ieri, martedì 6 agosto, sulla località di Casargo, in Valsassina. A causa della bomba d’acqua che ha interessato l’alta valle, un fiume di fango è sceso dal fianco della montagna in particolare in località Codesino.

Il Lecchese, ancora scosso dal nubifragio abbattutosi meno di una settimana fa sull’alta valle e sulla vicina sponda lecchese del Lario (dove una frana s’è abbattuta fra Dervio e Bellano), deve fare i conti ancora una volta con i danni del maltempo.

Soccorsi

Imponente il dispiegamento dei mezzi di soccorso: nelle zone interessate dalla frana sono intervenuti Carabinieri, Soccorso Alpino, personale della Prefettura, Protezione civile, Polizia locale e ai Vigili del fuoco. Tante la auto rimaste intrappolate nel fiume di fango, ma fortunatamente non è stato registrato alcun ferito.

Decine di persone evacuate

Sono invece 80 le persone che sono state fatte evacuare: una settantina hanno passato la notte in una scuola alberghiera della zona, mentre le altre hanno trascorso le ultime ore da parenti o sono rientrate nelle abitazioni principali a Milano.

Oggi prevista ancora pioggia

La maxi emergenza è stata chiusa già ieri sera, poco prima della mezzanotte, ma oggi ovviamente i lavori di messa in sicurezza e pulizia proseguiranno per tutta la giornata.

Le previsioni del tempo purtroppo non sono favorevoli: oggi sarà una giornata piovosa, anche nel Lecchese. Le schiarite non arriveranno prima di domani.