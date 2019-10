Grosso albero spezzato a Saronno in via Tommaseo : sul posto i pompieri

Questa mattina, mercoeldì 16 ottobre, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza l’area adiacente all’asilo Gianetti di Saronno. La notte scorsa infatti il tronco di un albero in via Tommaseo si è spezzato appoggiandosi poi sulla pianta vicina. Per sicurezza tutta la zona è stata transennata.