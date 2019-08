Grosso scontro tra due macchine in via Brescia a Parabiago: è successo stasera, venerdì 30 agosto 2019, intorno alle 21.30.

Grosso scontro: quattro le persone coinvolte

Un incidente è avvenuto stasera, 30 agosto 2019, intorno alle 21.30 in via Brescia a Parabiago. Le due macchine coinvolte si sarebbero scontrate proprio a ridosso di uno stop. Quattro sono le persone coinvolte nell’incidente, che ha fatto preoccupare proprio per la forte botta; tra loro un uomo di 53 anni e una donna di 49.

I soccorsi

Sul posto sono giunte, in codice giallo, due ambulanze – una della Croce Rossa di Legnano e una dei Volontari di Arluno – e un’automedica. In via Brescia, per soccorrere le quattro persone, anche i Vigili del fuoco da Garbagnate e Inveruno, e i carabinieri della Compagnia di Legnano con due pattuglie per capire le dinamiche dell’incidente. Le persone rimaste ferite sono state portate in ospedale in codice giallo.

