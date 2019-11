Sono ricominciati stamattina gli interventi per la rimozione della gru caduta a Parabiago ieri pomeriggio, venerdì 22 novembre.

Gru caduta a Parabiago, lavori in corso

Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tecnici al lavoro stamattina per tagliare e rimuovere la gru che ieri pomeriggio è crollata su due palazzine in via Dante. Dopo il primo intervento di ieri della Protezione Civile, Polizia locale e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area, i volontari Prociv hanno presidiato per tutta la notte il luogo dell’incidente.

Nel crollo della gru sono state danneggiati due condomini ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sono state evacuate 8 famiglie che hanno passato la notte in alberghi e strutture pagate dalla società costruttrice. Non si sa ancora quanto tempo ci vorrà a ripristinare la situazione.

LEGGI ANCHE: Gru pericolante cade su una casa a Parabiago