Gru pericolante cade su una casa a Parabiago. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 novembre.

Gru pericolante cade su una casa a Parabiago

Attimi di paura in via Dante Alighieri a Parabiago quando, introno alle 16 di oggi, una gru pericolante è caduta sul tetto di due case. Sul posto sono intervenuti immediatamente la la Polizia locale di Parabiago, i Carabinieri e i Vigili del fuoco che hanno immediatamente chiuso la strada per motivi di sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.