Guardia di Finanza sequestra 5mila pallet contraffatti e una discarica abusiva

Oltre 5mila pallet contraffatti in un’area adibita a discarica. Come riporta GiornaledeiNavigli.it, li hanno scoperti i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Melegnano. Le indagini dell’operazione denominata Chaos hanno consentito di bloccare l’attività di un romeno che, all’interno della sua ditta alla periferia di San Giuliano Milanese, assemblava materiale legnoso di scarto per realizzare bancali da vendere come nuovi nelle aziende dell’hinterland, con tanto di marchio contraffatto applicato sul prodotto.

Una discarica a cielo aperto

I finanzieri hanno inoltre scoperto che l’area adibita ad attività commerciale era in realtà una discarica a cielo aperto, abusiva, dove veniva accumulato materiale come legno, elettrodomestici, motori, fusti per la raccolta dei liquidi e bombole di gpl. Nell’area c’erano anche baracche e roulotte in condizioni di degrado e senza presidi igienici, utilizzati come dimora da quattro persone impiegate come gestori e custodi del sito.

