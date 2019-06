Guasti agli impianti e un malore a Rho Fiera: treni in ritardo nella mattina di mercoledì 12 giugno 2019.

Guasti agli impianti e un malore a Rho Fiera

Questa mattina, mercoledì 12 giugno, poco dopo le 7.30, un uomo di 59 anni ha accusato un malore mentre si trovava nella stazione di Rho Fiera, in via Achille Grandi. Sul posto è immediatamente intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso che ha trasportato l’uomo in codice giallo in ospedale. Per questo motivo il treno 5303 ha accumulato 25 minuti di ritardo.

I disagi per i pendolari questa mattina però non sono finiti. Infatti, a causa di alcuni guasti agli impianti di competenza RFI nella stazione di Milano Porta Garibaldi, che regolano la circolazione ferroviaria, i treni possono riscontrare ritardi fino a 20 minuti. Al momento i tecnici sono a lavoro per risolvere i problemi lungo la linea.