Gudo: quattro auto a fuoco nella notte tra lunedì e martedì in una officina di via Vigna. Pochi dubbi sull’origine dolosa del rogo.

Gudo, quattro auto a fuoco in un’officina

Quattro auto a fuoco in una officina di via Vigna a Gudo Visconti: l’incendio è avvenuto nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 febbraio. E sulla natura dolosa dell’episodio non paiono esserci molti dubbi da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, assieme ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme prima che si estendessero ulteriormente. Un episodio di certo preoccupante, che giunge a distanza di pochi giorni dai fatti della vicina Gaggiano. Dove, nell’ultima settimana di gennaio, sono bruciate in tre distinti episodi tre vetture. Inoltre, un principio di incendio aveva interessato il chiosco al parco Baronella. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE