Gudo, rifiuti gettati in strada rivelano la sua identità: multato

Incivile e anche un poco fesso il cittadino gudese che ha avuto l'idea di abbandonare ai lati di una strada di campagna del paese un sacco dell'immondizia. Idea cattiva due volte. In primis per il gesto in sé. In secondo luogo, perchè tra i rifiuti all'interno del sacco sono stati trovati elementi che hanno permesso inequivocabilmente di scoprirne l'identità. Ed ora al suo indirizzo è in arrivo una sanzione da 103 euro, il massimo previsto. "Magari servirà a farlo riflettere", ha commentato il sindaco Omar Cirulli, che ha materialmente contribuito alla piccola indagine sul sacco abbandonato ed ha raccontato l'episodio sui social.