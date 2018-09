Gudo, torna l’incubo piromane: due auto a fuoco in 24 ore, entrambe nel parcheggio di via XX Settembre.

Due auto a fuoco nell'arco di 24 ore a Gudo Visconti. E se il primo rogo, quello avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, poteva anche sembrare un accidentale fenomeno di autocombustione, data l'apparente assenza sul luogo di resti di liquidi infiammabili, il secondo episodio a così breve distanza, nella tarda serata di mercoledì, impone di non escludere alcuna pista per entrambi gli incendi. Anche perchè, coincidenza o meno, le due vetture sono bruciate nel medesimo parcheggio in via XX Settembre. Indagano i carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti e contano di ottenere elementi utili dalla visione delle immagini delle telecamere in zona. Tutte le ipotesi sono al vaglio, la mente non può non andare ai numerosi roghi divampati negli scorsi mesi in tutto l'Abbiatense ad opera, apparentemente, di un piromane.