Guerriglia a San Siro prima di Inter-Napoli, il referente abbiatense di Lealtà Azione Francesco Baj tra i tre ultra interisti arrestati.

Guerriglia a San Siro: l’abbiatense Baj tra i tre arrestati

Guerriglia fuori da San Siro prima di Inter-Napoli: tra i tre ultra interisti arrestati per i disordini durante i quali ha perso la vita travolto da un suv Daniele Belardinelli c’è anche l’abbiatense Francesco Baj. Lo riferisce l’Osservatorio democratico sulle nuove destre. Che ricorda come il 31enne originario di Gaggiano sia il referente locale del gruppo di destra radicale Lealtà Azione, tra i principali promotori della Festa del Sole che negli ultimi anni si è svolta nell’Abbiatense ogni estate e che nel 2016 il giovane ospitò proprio nella sua cascina a Rosate.

Con Baj sono stati arrestati anche Luca Da Ros e Simone Tira. I tre sono accusati di rissa aggravata e lancio di razzi ma i loro legali Mirko Perlino e Antonio Radaelli affermano che avrebbero avuto nella rissa solo un “ruolo marginale”.

Sono complessivamente nove, compresi loro tre, gli indagati per gli scontri. Che nella richiesta di convalida dell’arresto visionata dall’Ansa sono descritti come un vero e proprio “combattimento”. “In particolare – si legge – verso le 19.20 il gruppo di tifosi interisti a piedi invadeva la carreggiata di via Novara (nei pressi dello stadio) circondava improvvisamente le auto e i furgoni con a bordo gli ultras del Napoli diretti allo stadio, con un fitto lancio di torce fumogeni e petardi e colpivano con bastoni e mazze le vetture (…) I tifosi del Napoli arrestavano i mezzi scendevano dagli stessi e armati di aste e cinture e aggredivano a loro volta i tifosi dell’Inter, intrattenevano con loro un combattimento”. TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE