Guida sotto l’effetto dell’alcol, trovata droga: i controlli dei carabinieri a Saronno.

Alla guida sotto l’effetto dell’alcol, altri con sostanze stupefacenti. E’ il bilancio del maxi servizio coordinato messo in campo questa notte dai carabinieri della Compagnia di Saronno. Le pattuglei dell’Arma hanno passato al setaccio il territorio.

Questo il bilancio dell’operazione. Due denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica: si è trattato di un 51enne saronnese e di un varesino di 33 anni; un albanese denunciato; due soggetti sono poi stati trovati in possesso di hashish: 4 grammi per un 48enne residente a Caronno Varesino e 6 grammi trovati a un 22enne albanese.

