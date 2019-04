Guida ubriaco e fa strage di auto in sosta: per lui mille euro di multa e sospensione della patente.

Guida ubriaco a Cerro Maggiore

Si è schiantato contro tre auto in sosta, danneggiandole. Quando è stato sottoposto all’etilometro si è scoperto che aveva bevuto più del dovuto: il suo tasso alcolemico era infatti pari a 0,75 (il limite di legge è 0,5). E’ quanto successo nel primo pomeriggio di lunedì 15 aprile a Cerro Maggiore, come riportato su Settegiorni Legnano-Alto Milanese in edicola. L’uomo, che era al volante della sua auto, stava viaggiando nella zona delle via Gramsci-Delle Arnasche.

Sentito il botto, i residenti hanno chiamato il 112

Erano circa le 13.30. All’improvviso ha perso il controllo della sua vettura, finendo contro tre veicoli che si trovavano a bordo strada. Alcuni residenti si sono subito accorti di quello che era accaduto e sono usciti di casa, chiamando il 112. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale.

Aveva un tasso alcolemico di 0,75

L’uomo è stato subito fermato e portato nel comando della Polizia locale di Legnano: l’uomo è stato sottoposto ad altri accertamenti, appariva infatti in stato un po’ alterato. Negli uffici legnanesi è stato sottoposto all’etilometro: per lui un tasso alcolemico di 0,75. Per lui è scattata la sanzione di 1.088 euro, sospensione della patente fino a un anno e il fermo del veicolo per 180 giorni.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE