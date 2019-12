Guidavano senza patente: due giovani sono finiti nei guai a seguito dei controlli dei militari della stazione Carabinieri di Turate della Compagnia di Cantù.

Guidavano senza patente: denunciati due giovani

All’esito di compiuti accertamenti, i militari hanno denunciato in stato di libertà H.Z. , cittadino pakistano, classe 1980, domiciliato in Desio e A.U. , cittadino pakistano, classe 1990, domiciliato in Rovellasca, resisi responsabili dei reati di guida con patente mai conseguita, false attestazioni e violazione norme immigrazione clandestina. Il provvedimento adottato dalla Stazione Carabinieri di Turate giunge all’esito di mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere , nonché, non da ultimo, di capillari controlli alla circolazione stradale.

I controlli, il sequestro del mezzo e la denuncia

Lo scorso venerdì 6 dicembre a Rovellasca, in via Carugo, H.Z. , a seguito di un controllo di polizia ad opera dei militari della citata stazione, alla richiesta di esibire i documenti, ha fornito una copia non conforme all’originale di permesso internazionale di guida (pertanto ritirato) e il veicolo a lui in uso è stato sottoposto a fermo amministrativo di tre mesi. Dal controllo del passeggero, A.U. , è emerso altresì che lo stesso era sprovvisto di idoneo documento alla permanenza sul territorio nazionale. Accertata anche la non regolarità sul territorio dello Stato, i rei sono stati deferiti in stato di libertà per i suddetti reati all’Autorità Giudiziaria.

