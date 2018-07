Voleva fare shopping ma senza pagare. Una 39enne è finita nei guai, smascherata dai Carabinieri, che l’hanno arrestata.

Furto da 500 euro

Nella serata di domenica 29 luglio, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Garbagnate Milanese hanno tratto in arresto una donna italiana 39enne di Lainate, nullafacente, pregiudicata che poco prima aveva sottratto all’interno di un negozio del Centro Commerciale “Il Centro” di Arese, vari capi d’abbigliamento, per un valore complessivo di circa 500 euro.

Arrestata dai carabinieri

I Carabinieri, dopo essere stati allertati da personale addetto alla vigilanza, hanno rintracciato la ladra mentre cercava di allontanarsi con al seguito la merce appena trafugata. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata trattenuta in camera di sicurezza in attesa di essere sottoposta a giudizio direttissimo in mattinata, mentre la merce recuperata è stata restituita.