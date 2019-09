Non fa una grinza giudiziariamente parlando, ma è una sentenza che desta comunque impressione.

Assolto anche in appello

Come riporta GiornalediMonza.it, è stato assolto anche in Appello, malgrado abbia ucciso nonni e zia e abbia avvelenato altri cinque parenti. Perché? Perché è “matto”: il 30enne di Nova Milanese Mattia Del Zotto è stato assolto per infermità mentale, confermando la sentenza emessa già in primo grado.

Ha ucciso nonni e zia

Insomma, l’assassino che tra ottobre e novembre del 2017 aveva ucciso i nonni paterni e una zia con il solfato di tallio e mandato in ospedale alte cinque persone passerà i prossimi dieci anni in una struttura sanitaria psichiatrica giudiziaria (Rems), a meno che la procura ricorra in Cassazione, stavolta vincendo (scenario a questo punto poco probabile).

