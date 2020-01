Si terranno sabato 4 gennaio, i funerali di Nicolò Galbiati, il 19enne morto nello schianto sulla Sp38

Sabato i funerali di Nicolò, parte la raccolta fondi

Nella chiesa di Vigano, sabato 4 gennaio alle 10,30, amici e famigliari si riuniranno per dire addio a Nicolò Galbiati, il 19enne morto nel terribile incidente avvenuto sabato 28 dicembre sulla Sp38 a Gaggiano. Nel frattempo è partita una raccolta fondi benefica in memoria di Nicolò. È stata messa a disposizione una cassettina da Tito a Gaggiano e inoltre è possibile lasciare una busta in una delle seguenti caselle postali: Rebuglio-Sasso via Roggia Nuova 4 Vigano / Airaghi-Del Corso via dei Ciliegi 10 Vigano