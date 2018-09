I gatti non sono riusciti a scappare dai loro box: aiutateci

I gatti e i cani sopravvissuti hanno bisogno dell’aiuto di tutti.

Sono sconvolti e rilanciano un appello per chiedere aiuto i volontari del gattile di Rho che nell’incendio hanno perso 100 gatti ospiti della struttura.

“Non erano nelle gabbie come si dice in giro, erano nei loro box dove c’è una parte interna ed esterna. Non hanno sofferto ma sono morti per l’alto calore creatosi nella struttura.”