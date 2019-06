La difficile convivenza con la carovana di nomadi che si muove tra Albairate, Cisliano e Cusago. Un lettore ci scrive che…

I nomadi se ne vanno… i rifiuti restano

Nomadi, una difficile convivenza. Con i riflettori che nelle ultime settimane si sono accesi a più riprese in particolare tra Cusago, Cisliano ed Albairate. Diversi gli interventi della Polizia locale dei Comuni, così come le ordinanze di sgombero emesse dagli amministratori. Ma, come noto, con le attuali normative l’unico risultato concreto è quello di far spostare di qualche chilometro l’accampamento abusivo, sino al successivo sgombero che spesso riporta le roulotte al punto di partenza. Con strascichi e conseguenze polemiche.

L’ultima segnalazione ci giunge da un nostro lettore, che ci invia una eloquente fotografia. E’ stata scattata poco tempo fa nell’area industriale al confine tra Cisliano ed Albairate e mostra la gran quantità di rifiuti abbandonati poco lontano dalla Provinciale dalla carovana dopo l’ennesimo trasloco. Inevitabile il pensiero: difficile che qualcuno degli autori del gesto incivile pagherà per quanto fatto, né tantomeno per la rimozione dei rifiuti abbandonati. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE