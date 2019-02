I Telos tornano a Saronno e lo hanno fatto tappezzando il centro cittadino di manifesti per annunciare un weekend di appuntamenti e grande festa per celebrare il decimo compleanno. In un manifesto hanno anche ripercorso la loro storia, ripercorrendola passo dopo passo dal debutto in via Galli all’occupazione dello stabile di via Milano fino al suo sgombero.

I Telos tornano a Saronno e tappezzano il centro di manifesti

“Tutti sanno dell’esistenza del Telos e continueranno a ricordarselo ancora per molto tempo tempo (mentre dei sindaci degli ultimi vent’anni chi se ne ricorda?). Avere sgomberato un posto fisico non è stata una soluzione anzi ci ha trasformato rigenerandoci rimettendoci in gioco e quindi anche se un posto fisico non esiste, il Telos esiste perché noi esistiamo, perché è scolpito nella memoria del territorio in cui è esistito”.

Ma non hanno lasciato solo manifesti, in centro sono comparse anche delle scritte sull’edificio di via Pasta. L’evento è in programma per sabato 9 e domenica 10 marzo.