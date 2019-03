I Telos tornano a Saronno e lo hanno fatto tappezzando il centro cittadino di manifesti per annunciare un weekend di appuntamenti e grande festa per celebrare il decimo compleanno.

“Tutti sanno dell’esistenza del Telos e continueranno a ricordarselo ancora per molto tempo tempo (mentre dei sindaci degli ultimi vent’anni chi se ne ricorda?). Avere sgomberato un posto fisico non è stata una soluzione anzi ci ha trasformato rigenerandoci rimettendoci in gioco e quindi anche se un posto fisico non esiste, il Telos esiste perché noi esistiamo, perché è scolpito nella memoria del territorio in cui è esistito”.