Identificato il pirata della strada che mercoledì sera ha ridotto in fin di vita un ragazzo di 26 anni all’incrocio tra la via Manzoni e la via Roma a Bareggio. Si tratta di un italiano classe 1975 di Milano con precedenti di polizia, fino a poco tempo fa residente a Bareggio. L’uomo è stato fermato proprio a Bareggio. Per lui è scattata una denuncia per omissione di soccorso e lesioni aggravate.

Pirata identificato, la soddisfazione del vicesindaco

“Un grande ringraziamento alle forze dell’ordine (Carabinieri di Abbiategrasso, Carabinieri di Bareggio e Polizia locale di Bareggio) che da subito hanno lavorato in sinergia per riuscire a rintracciare l’uomo che guidava la Smart nera – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Lorenzo Paietta -. Tengo a sottolineare anche il ruolo fondamentale svolto dalla tecnologia: è infatti grazie alle telecamere e ai varchi, oltre alla preziosa testimonianza di una cittadina, se siamo riusciti in poche ore a identificare il colpevole”.

“Andrò a trovare il ragazzo ferito”

“Ora facciamo tutti il tifo per il ragazzo ferito, le cui condizioni purtroppo sono ancora molto gravi. Nei prossimi giorni andrò personalmente a trovarlo al San Raffaele”, ha promesso Paietta.

