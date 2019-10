Sospensione di licenza per il locale Primula di via Piave a Olgiate Olona.

Il bar disturba, sospesa la licenza per dieci giorni

I carabinieri della stazione di Castellanza hanno notificato il provvedimento amministrativo emesso dalla questura di Varese per la chiusura di 10 giorni della licenza nei confronti dei titolari del locale Primula di via Piave a Olgiate Olona.

Molte segnalazioni dei cittadini

La sospensione arriva dopo la richiesta dei Carabinieri della stazione competente a causa delle elevate segnalazioni sporte dai cittadini, che si lamentavano degli eccessivi rumori, soprattutto durante le ore notturne, e che disturbavano la quite pubblica. I residenti non ce la facevano più a sopportare gli schiamazzi, ma anche le urla e in qualche occasione pure le risse. Inoltre l’attenta azione di controllo compiuta dalle pattuglie ha consentito di appurare la presenza di numerosi avventori che erano soggetti già noti alle forze dell’ordine. Tale provvedimento è il risultato di una serie di servizi finalizzati alla tutela dell’ordine della sicurezza pubblica e alla prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti che la compagnia di Busto Arsizio sta intensificando su tutto il territorio.