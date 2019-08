Il ciclista investito è stato trascinato da un trattore: sono i dettagli che emergono a seguito dell’incidente che si è verificato sabato 3 agosto, intorno alle 9.

I fatti

Grande caos sul Sempione, in prossimità della rotonda per viale Cadorna, dopo il drammatico sinistro che ha coinvolto un giovane di 28 anni in sella alla sua bicicletta.

Il ciclista investito è stato trascinato da un trattore

La dinamica è in fase di accertamento: pare che il giovane sia stato trascinato da un rimorchio, ma va chiarito se il ciclista si sia impigliato o se si sia verificato un urto tra la sua bici e il mezzo. La vittima, dopo essere stata stabilizzata in pronto soccorso, è stata portata nel reparto di Rianimazione del Civile, dove è ricoverato in prognosi riservata.